В Ростове-на-Дону за рулем автобуса умер водитель

Очевидцы вызвали скорую помощь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове за рулем одного из автобусов маршрута №99 скончался водитель. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник. Происшествие случилось вечером 4 ноября на Буденновском проспекте.
По предварительным данным, 60-летний водитель скончался во время поездки. Очевидцы самостоятельно открыли двери автобуса и вызвали скорую помощь. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в конце октября в Советском районе Ростова-на-Дону 35-летний мужчина выпал из окна многоэтажки. От сильного удара горожанин скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.
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(Подробности)