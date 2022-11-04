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НовостиОбщество4 ноября 2022 17:36

В Ростове-на-Дону за рулем автобуса умер водитель

Мужчине было 60 лет
Лейла МИРИШОВА
Очевидцы вызвали скорую помощь

Очевидцы вызвали скорую помощь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове за рулем одного из автобусов маршрута №99 скончался водитель. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник. Происшествие случилось вечером 4 ноября на Буденновском проспекте.

По предварительным данным, 60-летний водитель скончался во время поездки. Очевидцы самостоятельно открыли двери автобуса и вызвали скорую помощь. Однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в конце октября в Советском районе Ростова-на-Дону 35-летний мужчина выпал из окна многоэтажки. От сильного удара горожанин скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

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