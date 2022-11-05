В Ростовской области учения по гражданской обороне с включением сирен пройдут днем 9 ноября

Электросирены загудят в среду, в 10.25. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Командно-штабные учения по гражданской обороне пройдут в Ростовской области в среду, 9 ноября. Об этом сообщается на сайтах администраций муниципалитетов региона.

Во время учений будет проверена готовность системы оповещения граждан к запуску при угрозе возникновения возможных опасностей. И в 10.25 во всех районах будет включена электросирена, прозвучит сообщение «Техническая проверка».

Буквально через 18 минут, в 10.43, сообщение о проверке будет передаваться по региональным телеканалам первого мультиплекса цифровых каналов и на радио.

При этом власти муниципалитетов напоминают, что, услышав сирену и предупреждения по телевизору или по радио, паниковать не стоит. Это просто учения, которые проводятся в районах регулярно.

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В 10:25 в муниципалитетах области будет производиться включение сирен и речевое сообщение (подробнее)