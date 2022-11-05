Кинотеатр за 20 миллионов рублей продают в Ростовской области

Продавец обещает прибыльный бизнес. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области продается развлекательный центр с 3D-кинотеатром, караоке и рестораном. Объявление от частного лица появилось на одной из досок объявлений в Интернете.

Как указано в объявлении, в кинотеатре в Красном Сулине два зала по 83 зрительских места. Автор сообщения уверяет, что здание находится в собственности как и прилегающий участок на тысячу квадратных метров под коммерческую недвижимость, а на охрану и пожарную безопасность заключены действующие договоры.

Также собственник сообщает, что покупатель сможет заработать до миллиона рублей в месяц выручки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове элитную квартиру со стеклянным полом сдают в аренду за 240 тысяч рублей в месяц

Будущим владельцам предлагают шесть комнат с дизайнерским ремонтом и всеми удобствами (подробнее)