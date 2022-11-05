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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:53

Кинотеатр за 20 миллионов рублей продают в Ростовской области

Собственник готов на обмен на новый транспорт или недвижимость в Ростове или Москве
Татьяна ТИХОНОВА
Продавец обещает прибыльный бизнес.

Продавец обещает прибыльный бизнес.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области продается развлекательный центр с 3D-кинотеатром, караоке и рестораном. Объявление от частного лица появилось на одной из досок объявлений в Интернете.

Как указано в объявлении, в кинотеатре в Красном Сулине два зала по 83 зрительских места. Автор сообщения уверяет, что здание находится в собственности как и прилегающий участок на тысячу квадратных метров под коммерческую недвижимость, а на охрану и пожарную безопасность заключены действующие договоры.

Также собственник сообщает, что покупатель сможет заработать до миллиона рублей в месяц выручки.

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