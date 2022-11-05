Кинотеатр за 20 миллионов рублей продают в Ростовской области

Продавец обещает прибыльный бизнес.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Ростовской области продается развлекательный центр с 3D-кинотеатром, караоке и рестораном. Объявление от частного лица появилось на одной из досок объявлений в Интернете.
Как указано в объявлении, в кинотеатре в Красном Сулине два зала по 83 зрительских места. Автор сообщения уверяет, что здание находится в собственности как и прилегающий участок на тысячу квадратных метров под коммерческую недвижимость, а на охрану и пожарную безопасность заключены действующие договоры.
Также собственник сообщает, что покупатель сможет заработать до миллиона рублей в месяц выручки.
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