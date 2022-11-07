9 ноября в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения населения

Учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

9 ноября в Ростове-на-Дону проверят исправность системы оповещения населения. Сирены зазвучат в 10.25. Об этом предупреждают городские власти.

Все, кто услышат сигнал, должны будут включить телевизор на местные каналы. Также учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Жителей донской столицы просят не игнорировать звуки системы оповещения. Напомним, в любых экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

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