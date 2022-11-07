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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:51

Власти рассказали, в какие сроки пройдет осенний призыв в Ростовской области

Всего в армию отправятся около четырех тысяч срочников
Михаил СТРИЖЕВ
Призыв продлится два месяца.

Призыв продлится два месяца.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ростовской области 1 ноября начался осенний призыв. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам замгубернатора, призывная кампания продлится до 31 декабря. Срочной службе подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.

— Задание, которое определено Южным военным округом для Ростовской области, составляет около четырех тысяч человек, — пояснил Вадим Артемов.

Он отметил, что предыдущий призыв прошел на высоком организационном уровне. Тогда было призвано около пяти тысяч срочников.