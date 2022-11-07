Специалисты ответили, могут ли донских призывников отправить в воинские части Белгородской и Курской областей

Осенний призыв начался 1 ноября. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Большинство призывников будут проходить службу в Южном военном округе. Об этом сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

— Традиционно 60% призванных направляются в воинские части, дислоцированные в ЮВО. Южный военный округ это Южный федеральный округ с центром в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске, — прокомментировал Егоров.

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос о том, могут ли срочников отправить в Курскую или Белгородскую области. Председатель ДОСААФ России по Ростовской области Анатолий Трушин ответил, что других призывников могут отправлять в другие округа для обучения. После этого они возвращаются, уже имея статус специалиста.

— Например, наши водители проходят подготовку в учебных центрах в Астраханской области, в Сибири, на Урале. Проходят обучение, а потом возвращаются в ЮВО как специалисты, — пояснил Трушин.