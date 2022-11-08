По Ростовской области ударили морозы в -7 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-зимнему холодная ночь ожидала во вторник, 8 ноября, жителей донского региона. По северной части ударили довольно сильные морозы. Об этом рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

К счастью, морозы еще не добрались до донской столицы и ростовчан еще есть возможность насладиться плюсовыми температурами. Так утром в городе столбики термометров за окном будут показывать +1…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+9 градусов. Вечером температура снова упадет до +6 градусов, а ночью и вовсе понизится +4 градусов.

День, по прогнозам синоптиков, обещает быть ясным, но ветреным. Ветер будет дуть с востока, а затем сменит свое направление на юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 12-14 метров в секунду.

- В Ростовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1 градус, при прояснениях до -7 градусов; днем +4…+9 градусов, - сообщили синоптики.

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Прохладная погода и сильный ветер ожидаются в Ростове в понедельник.

Днем порывы могут достигать 12-14 м/с.