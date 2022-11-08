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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:33

О роли церкви во время спецоперации рассказал митрополит Меркурий

Глава Донской Митрополии стал гостем студии радио «Комсомольская правда-Ростов»
Татьяна ТИХОНОВА
Во время эфира владыка откровенно отвечал на неудобные вопросы. Фото: ХОДАРЕВ Константин

Во время эфира владыка откровенно отвечал на неудобные вопросы. Фото: ХОДАРЕВ Константин

Сегодня, 8 ноября, гостем студии на радио «КП - Ростов-на-Дону» стал Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

За время эфира удалось обсудить очень много тем. Поговорить действительно о важном.

В частности, речь шла о роли священнослужителей в ходе специальной военной операции. Должны ли священники брать в руки оружие, и зачем им вообще быть в зоне СВО.

А также о том, что происходит в военном госпитале донской столицы. Владыка рассказал и о помощи, которая оказывается в Ростове все эти месяцы не только вынужденным переселенцам, но и мобилизованным, и их семьям.

Интервью Главы Донской Митрополии слушайте на 89.8 FM во вторник, 8 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» в 17.03.