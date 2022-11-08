В Ростовской области аграрное предприятие получило льготное оборотное финансирование. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области оборотное финансирование в рамках обновленной программы стимулирования кредитования «Корпорации МСП» от Сбера получила группа компаний «Ардон». Агропредприятие занимается выращиванием зерновых культур и входит в ТОП-10 латифундистов по объему земельного банка в регионе.

Отметим, что растениеводство является основной отраслью сельского хозяйство региона. Собрав 14,7 млн ранних зерновых, область установила рекорд в 2022 году.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, инвестиционное финансирование от «Корпорации МСП» заработало еще весной, а недавно стало доступно также оборотное кредитование. Сейчас малый и средний бизнес особенно нуждается в дополнительной поддержке. Если аграрию не хватает возможностей льготной программы МСХ или есть затраты, которые не соответствуют целевому кредитованию, то можно воспользоваться «ПСК Оборотная» и дополнительно снизить процентную ставку.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. Фото: Глеб Садов.

- В 2022 году государство запустило ряд антикризисных инструментов для бизнеса, - напомнил Руслам Салимов. - Задача банка - сделать их максимально доступными для донских предпринимателей.

По программе «Корпорации МСП» представители малого и среднего бизнеса могут получить кредиты по сниженным ставкам на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование.