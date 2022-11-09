Территорию в 706 га на Дону признали чистой от американской белой бабочки

Американская белая бабочка наносит вред плодовым культурам Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростовской области территорию в 706,5 га признали чистой от американской белой бабочки. Карантин был снят в начале ноября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Речь идет о территории в Малокирсановском поселении. Летающего вредителя там заметили еще 2019 году. С того времени в течение трех лет проводились постоянные обработки и проверки. Эксперты тщательно искали очаги бабочек, но местные жители хорошо потрудились, и опасных крылаток вывели.

Напомним, американская белая бабочка наносит вред плодовым культурам: шелковице, яблоням, сливам, черешне и другим растениям. Белоснежная красотка откладывает по 600 штук личинок за один раз, а после этого на свет появляются прожорливые гусеницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасная американская бабочка заняла почти 6840 га в Ростовской области

Вредителя заметили на территории Манычского сельского поселения (подробности)