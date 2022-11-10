Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:01

Трое ростовчан отправятся под суд за кражу автозапчастей

Они похищали их в Ростове, Азове и Батайске
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Трое ростовчан отправятся под суд за кражу автозапчастей.

Трое ростовчан отправятся под суд за кражу автозапчастей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудят трех местных жителей. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ "Кража" и "Покушение на кражу". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что с октября 2021 года по март 2022 ростовчане похищали автозапчасти в Ростове, Батайске и Аксае, чтобы перепродать их. Всего они успели украсть каталитические нейтрализаторы с 44 машин, а также покушались на их кражу еще с трех автомобилей.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону с «семерки» сняли аккумулятор.

Предполагаемого воришку задержали по горячим следам.