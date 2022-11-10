Трое ростовчан отправятся под суд за кражу автозапчастей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудят трех местных жителей. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ "Кража" и "Покушение на кражу". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители выяснили, что с октября 2021 года по март 2022 ростовчане похищали автозапчасти в Ростове, Батайске и Аксае, чтобы перепродать их. Всего они успели украсть каталитические нейтрализаторы с 44 машин, а также покушались на их кражу еще с трех автомобилей.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

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