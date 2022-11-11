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НовостиОбщество11 ноября 2022 16:31

В Ростовской области поддержание цены на социальный хлеб обошлось в 50 млн рублей

Такую сумму потратило правительство региона за девять месяцев
Анастасия ТАЛЫЗИНА
За 9 месяцев выделили более 50 млн рублей на поддержание цен на хлеб.

За 9 месяцев выделили более 50 млн рублей на поддержание цен на хлеб.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За девять месяцев 2022 года власти Ростовской области выделили более 50 миллионов рублей на поддержание постоянной цен на социальный хлеб. Об этом на областной конференции в Ростове по защите прав потребителей рассказал первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров.

По его словам, сейчас цена на хлебобулочные изделия держится на том же уровне, что и ранее. И для стабильности цен власти оказывают поддержку предприятиям в виде стимулирующих субсидий. На данный момент склады региона имеют 30-дневный запас.

Также первый замгубернатора отметил, что основной всплеск цен на продукцию произошел с февраля по апрель текущего года. Сейчас же ситуация стабилизировалась, и за прошедшие две недели рост индекса цен составил порядка 0,1%.

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