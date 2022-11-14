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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:30

Свалку ртутных ламп нашли в Советском районе Ростова

Вред, нанесенный природе, предстоит установить компетентным органам
Источник:kp.ru
Свалку нашли в городском лесу. Фото: ГК "Чистый город".

Свалку нашли в городском лесу. Фото: ГК "Чистый город".

В Советском районе Ростова нашли свалку более 100 люминесцентных ламп. Специалисты регоператора «Чистый город» обнаружил ее в городском лесу на улице Совхозной. Об этом рассказали в организации.

На территории были свалены строительные отходы вместе с лампами, в том числе, и битыми. Площадь несанкционированной свалки составила около 500 квадратных метров.

— Люминесцентные лампы относятся к первому, самому высокому классу опасности. В них содержится ртуть. Такие предметы запрещено выбрасывать даже в обычные мусорные баки, — прокомментировали в компании.

Руководитель экоконтроля организации Софья Турченкова объяснила, что свалка грозит не только загрязнением воздуха парами ртути. Металл может проникнуть в подземные воды из разбитых ламп. Теперь вред, нанесенный природе, предстоит установить компетентным органам.

На месте сотрудники нашли документы, принадлежащие нескольким компаниям.

- Все материалы по выявленному экологическому нарушению переданы в областную и природоохранную прокуратуру для выявления виновных и привлечения их к ответственности, — говорится в сообщении.