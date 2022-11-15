В Ростове из-за жалобы сорван контракт на строительство модульной школы в Суворовском

Контракт на приобретение и установку модульного здания начальной школы на 400 мест был сорван. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону контракт на приобретение и установку в Суворовском микрорайоне быстровозводимого мобильного здания начальной школы на 400 мест был сорван. Причиной срыва стала претензия к документации. Соответствующий комментарий появился на сайте госзакупок.

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа (Жалоба №202200113223003666), - говорится на сайте.

В карточке жалоб указывается, что претензия выражена на положения извещения об осуществлении закупки. Согласно Закону № 44-ФЗ при описании объекта закупки, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Тип объекта осуществляемой школой № 75 закупки – товар, то есть, быстровозводимое мобильное здание начальной школы на 400 мест. И при осуществлении этой закупки не допускается установление перечня поставляемых товаров. А Заказчик нарушил это требование, установив в техзадании перечень поставляемых товаров: кушетка медицинская (1 шт.), столик процедурный передвижной (1 шт.), стол кабинета врача (2 шт.), банкетка (1 шт.), стол медицинский (2 шт.) и др.

Заказчик закупок, школа № 75 имени трижды героя Советского Союза маршала авиации И.Н. Кожедуба, определила стоимость нового своего корпуса в сумме 698 миллионов рублей. А вот первое модульное здание школы стоило чуть меньше - 631,7 миллиона рублей. Известно, что в текущем году в ростовскую школу № 75 были приняты более 700 детей.

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