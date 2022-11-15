Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 в Ростове-на-Дону

Предельные индексы установлены на уровне 9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Ростовской области предупредили о повышении платы за коммунальные услуги. Рассказываем, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 в Ростове и других донских городах.

Власти Ростовской области объяснили, что решение об индексации тарифов принято правительством России. Связано это решение с необходимостью обеспечения бесперебойной работы ЖКХ и поставок коммунальных ресурсов.

При этом рост тарифов ограничен предельными индексами. Они установлены на уровне 9%.

— Следующие изменения планируются только с 1 июля 2024 года. В 2023 году тарифы изменяться не будут, — сообщил руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.