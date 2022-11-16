Новый вид пассажирских перевозок должен связать регион с Кубанью и Крымом. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область в 2023 году планирует приобрести два речных судна «Валдай 45Р», а к 2025 году еще два «Метеора 120М». Этот вопрос обсудили на «Транспортной неделе-2022» в Москве, сообщает сайт донского правительства.

Перспективы возобновления регулярных речных и морских пассажирских перевозок рассмотрели с руководством конструкторского бюро из Нижнего Новгорода. Выполнение проекта позволит связать донской регион водным сообщением с Кубанью и Крымом.

- Сейчас мы говорим о возможности организации пассажирских маршрутов, конечными пунктами которых станут Ейск и Керчь, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, на «Транспортной неделе-2022» представители донского правительства и администрации Ростова-на-Дону также намерены обсудить сотрудничество с компаниями АО «Синара Транспортные Машины» и «Группа ГАЗ».

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