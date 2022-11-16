Ростовские компании выбирают «Wi-Fi с авторизацией», «Виртуальную АТС» и другие сервисы

Фото: МегаФон

Эксперты проанализировали, какие сервисы для бизнеса южной столицы стали популярными в 3 квартале. В рейтинг вошли услуги, которые направлены на улучшение клиентского сервиса. Наибольший рост среди всех компаний-клиентов показали «Wi-Fi с авторизацией» — 26%. А в государственном сегменте потребность в этом сервисе увеличилась в два раза.

- Wi-Fi станции, которыми мы сейчас пользуемся, охватывают три этажа здания. В том числе библиотеку, где теперь у студентов есть дополнительный скоростной доступ к информации, а также в актовом зале, где интернет остается стабильным, даже когда на мероприятие собирается несколько тысяч человек, - рассказал Мусиенко Сергей Валерьевич, директор Центра координации проектной деятельности Южно-Российского института управления.

Компании крупного бизнеса чаще выбирают услугу «МегаФон Облако». Платформа решает все вопросы с безопасным хранением данных в «облаке». В третьем квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ее востребованность выросла в 1,5 раза.

Для малого бизнеса Юга актуальной стала «Виртуальная АТС». Услуга позволяет без капитальных затрат организовать «умную» IP-телефонию с функционалом полноценного кол-центра. В 3 квартале ее рост составил 50%.

Цифровые услуги популярны в сфере торговли, почти треть подключений приходится именно на этот сектор. Также телеком-сервисы активно приобретают ростовские компании, работающие в сфере услуг — 10,3%. На третьем месте находятся производственные и энергетические компании, их доля составляет около 9%.