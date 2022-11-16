Батайчанка попалась на фиктивной регистрации иностранцев

Женщина свою вину признала и раскаялась.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жительница Батайска признана виновной за причастность к организации незаконного пребывания на территории РФ иностранцев, сообщают в ведомстве.
Женщина предлагала иностранным гражданам за деньги фиктивную регистрацию в своих жилых помещениях. А чтобы привлечь побольше желающих, выставила объявление с предложением на одном из интернет-сервисов.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Ее обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных лиц.
Во время следствия батайчанка признала свою вину и раскаялась в преступлении. Ей назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
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