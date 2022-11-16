Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 15:33

Батайчанка попалась на фиктивной регистрации иностранцев

Женщина выставила объявление об услуге на одном из интернет-сервисов
Екатерина ПОПОВА
Женщина свою вину признала и раскаялась.

Женщина свою вину признала и раскаялась.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Батайска признана виновной за причастность к организации незаконного пребывания на территории РФ иностранцев, сообщают в ведомстве.

Женщина предлагала иностранным гражданам за деньги фиктивную регистрацию в своих жилых помещениях. А чтобы привлечь побольше желающих, выставила объявление с предложением на одном из интернет-сервисов.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Ее обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных лиц.

Во время следствия батайчанка признала свою вину и раскаялась в преступлении. Ей назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области осудили на 10 лет высокопоставленного полицейского, легализовавшего 500 мигрантов

Он организовал преступную группу, выдававшую липовые справки (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Из Ростовской области выдворили 33 мигрантов

Еще 12 человек были депортированы (подробнее)