Около трети жителей Ростовской области не любят свою работу

Специалисты отметили, что отношение людей к профессии меняется с возрастом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около трети дончан не любят свою работу. Об этом рассказали специалисты службы исследований hh.ru.

Согласно проведенному опросу, довольны своим местом работы только 41% жителей региона, еще 31% дончан отметили, что совершенно не любят свою работу. Остальные 28% затруднились ответить.

Специалисты также отметили, что отношение к своей работе меняется с возрастом. В возрасте от 18 до 24 лет работой довольны 33% жителей. В 25-34 года любят работу 36% дончан. От 35 до 44 лет своей деятельностью довольны уже 42%. В возрасте 45-54 лет свою работу любят 44%, а вот граждане старше 55 лет составляют 64%.

Чаще остальных о том, что их профессиональная деятельность им по душе, говорят представители таких сфер, как «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, о противоположных чувствах зачастую рассказывают юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%), - отмечает Алёна Манохина, руководитель пресс-службы компании.

Жители Ростовской области уверены, что работа должна в первую очередь нравиться, а трудиться на нелюбимом месте можно только при серьезной нехватке денег. Однако нашлись и те, кто полагает, что необязательно испытывать любовь к своей работе. Несмотря на это, большинство жителей донского региона при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимом месте работы – лишь 19% отметили, что такой вариант для них абсолютно не подходит ни при каких условиях.

Среди остальных 26% готовы согласиться на нелюбимую работу при отсутствии выбора, а 51% - если будет хорошая зарплата. Среди опрошенных 20% составили те, кто будет работать ради хорошего коллектива, а 13% - в случае перспективы построения карьеры.

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