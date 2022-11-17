Ростовский студент награжден медалью за участие в СВО

Ростовский медик оказывал поддержку беженцам из Донбасса с самого начала эвакуации. Фото: пресс-служба РостГМУ.

Студент Ростовского государственного медицинского университета награжден медалью «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», сообщает пресс-служба вуза.

Торжественное награждение волонтеров и активистов, в том числе студента 5 курса лечебно-профилактического факультета РостГМУ, участника движения «Молодежка ОНФ» Павла Марина прошло 15 ноября в Центральном совете ДОСААФ России. Он удостоен медали «За участие в СВО по денацификации и демилитаризации Украины» за высокие достижения в рамках гуманитарной миссии.

Ростовский медик оказывал поддержку беженцам из Донбасса с самого начала эвакуации. В рамках гуманитарной миссии он помогал жителям Херсонской области в качестве медработника.

- За время работы я выдал медикаменты, проконсультировал и оказал экстренную медицинскую помощь более 6500 людям, провёл реанимационные мероприятия для жительницы города Херсон, у которой случился обширный инфаркт миокарда и остановка сердца, - уточнил Павел. - Приходилось сталкиваться с обмороками из-за резкого повышения давления, купировать приступы эпилепсии.

Также студент сотрудничал с работниками скорой помощи и персоналом медицинских учреждений Херсона по вопросам лекарственного обеспечения и организации рабочего процесса.

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