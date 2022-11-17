В Ростовской области в малых поселениях к Новому году проведут высокоскоростной интернет

Сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова рассказала о планах по подключению малых населенных пунктов к скоростному интернету. Фото: пресс-служба ЗС РО

В 15 селах донского края в этом году появятся мобильная связь и мобильный интернет. За это на портале Госуслуг проголосовали более девяти тысяч человек, сообщила сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Отметим, что в ноябре этого года группа сенаторов и депутатов Госдумы внесли серьезную поправку ко второму чтению бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

– Совместно с Минцифры РФ нам удалось подготовить поправку в размере 8,3 млрд рублей на увеличение финансирования программы – с 6,5 до 15 млрд рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году. Кроме того, 1800 населенных пунктов России смогут получить базовые станции для оказания радиотелефонной подвижной связи, причем эти пункты отобраны уже в 2022 году, – рассказала Ирина Рукавишникова.

После этого на Госулугах стартовало голосование за попадание малых населенных пунктов в список претендентов на подключение услуг. Оно завершилось 12 ноября.

Жители донского края активно принимали участие в голосовании. От Ростовской области проголосовало более девяти тысяч человек. Однако окончательно победители будут определены с учетом голосования по почте, которое пройдет до 26 ноября.

– До конца 2022 года качественную мобильную связь и скоростной интернет планируется подключить в 15 малых населенных пунктах Ростовской области – победителях прошлогоднего голосования, - добавила Ирина Рукавишникова.

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