Черный список фармацевтов собираются ввести в Ростовской области

Борьбу с нелегальной торговлей препаратами обсудили донские депутаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют ввести черный список фармацевтов, торгующих сильнодействующими лекарствами. Это одно из предложений, озвученных депутатами донского Законодательного собрания на заседании фракции «Единая Россия».

Также представители регионального парламента предложили ввести специальные штрих-коды для медицинских рецептов и усилить проверки точек продажи лекарств вместе с общественниками. Говорили в том числе и о расширении перечня лекарств с психоактивным действием, подлежащих учету и контролю.

Все эти инициативы, по мнению экспертов, должны помочь в борьбе с нелегальной торговлей препаратами из-под полы - проблема «аптечной наркомании» сейчас остается в числе вопросов, требующих пристального внимания. Все озвученные идеи собрали в один документ и направили сенатору от Ростовской области Ирине Рукавишниковой.

Добавим, сейчас на Дону лекарственные препараты продают в более чем 1700 аптеках.

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Эти инициативы уже направили сенатору Ирине Рукавишниковой (подробности)