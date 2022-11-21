В Ростовской области капитально ремонтируют одну из школ

В поселке Тарасовский будет отремонтирована центральная площадь. Фото: пресс-служба Правительства РО.

Капремонт в Красновской среднеобразовательной школе Тарасовского района начался еще в июле текущего года. Уже сейчас полностью готова кровля, отмостка, фасад обшит утеплителем, на первом этаже уже уложили плитку и перешли ко второму, в кабинетах готовят стены под гипсокартон, территорию спортплощадки выровняли и готовят под укладку резинового покрытия. Завершить все работы планируется в конце 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В поселке Тарасовский будет отремонтирована центральная площадь. Ее должны были благоустроить еще в прошлом году, но подрядчик выполнил лишь часть работ: демонтировал асфальтобетонные покрытия и теплотрассы, вывез строительный мусор, пересадил деревья и выкорчевал пни, частично подготовил основание под укладку тротуарной плитки, а также заключил контракт на поставку фонтана. Администрация поселения разрабатывает техзадание на корректировку сметной документации.

В хуторе Нижнемитякин Тарасовского района в рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!» благоустроили площадь. Здесь уложили тротуарную плитку, установили лавочки и высадили розы, а также облицевали плиткой постамент памятника, установили бюст и мемориальные таблички.

Администрация поселения за свои средства сделала ремонт ступени здания дома культуры и облицевала его фундамент камнем. Также была расчищена площадка, прилегающая к площади и высажены декоративные деревья и кустарники.

Отметим, что проект «Губернаторский контроль» был запущен в 2020 году по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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