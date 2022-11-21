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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:21

В Ростове возбудили дело о пожаре в бане, в которой погиб 27-летний мужчина

Погибший совместно со своими знакомыми арендовали помещение
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В доме, на улице Интернациональной, с банным комплексом произошел пожар. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

В доме, на улице Интернациональной, с банным комплексом произошел пожар. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

В Железнодорожном район Ростова-на-Дону в связи с гибелью 27-летнего мужчины в бане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По данным следствия, 20 ноября в доме, на улице Интернациональной, оборудованном банным комплексом, произошел пожар. Когда пламя было потушено спасателями, на месте было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками отравления продуктами горения.

Стало известно, что погибший совместно со своими знакомыми арендовали данное домовладение. Следователи сразу же провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Сейчас выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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