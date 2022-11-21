Памятник героям-летчикам Борису Капустину и Юрию Янову открыли в Ростове-на-Дону

Церемония открытия состоялась в ростовском парке «Дружба». Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 21 ноября, в парке «Дружба» Ростова-на-Дону был открыт памятник героям-летчикам Борису Капустину и Юрию Янову. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента Владимир Мединский, губернатор Василий Голубев, а также вдова одного из авиаторов Галина Капустина.

- Никто, кроме русского солдата, русского офицера не смог бы с таким благородством отдать жизнь за спасение вчерашних врагов - мирных жителей Западного Берлина, натовского вражеского города, - отметил помощник президента Владимир Мединский.

В свою очередь глава донского региона добавил, что монумент возвели в честь людей, о которых всегда должны помнить будущие поколения.

- Мы передаем эту память нашим детям, подрастающему поколению. Это благородная, красивая работа, которая говорит о том, что офицеры Советской, а сегодня Российской армии отдают свои жизни за спасение других. Россия - страна, которая сражается за справедливость, - подчеркнул Василий Голубев.

Отдельно губернатор поблагодарил Российское военно-историческое общество. Именно при поддержке этой организации на Дону провели конкурс и выбрали самый лучший вариант памятника. Его выполнили по проекту Виталия Казанского.

Напомним, в 1966 году двое советских офицеров увели самолет с отказавшими двигателями от кварталов Западного Берлина, но сами погибли. Летчики пожертвовали собой, спасая жизни других. Юрия Янова похоронили на его родине в Вязьме, а Бориса Капустина - в Ростове-на-Дону. Посмертно капитан Капустин и старший лейтенант Янов были удостоены орденов Красного Знамени.

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