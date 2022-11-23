Житель Ростовской области зарезал сестру своей жены

От полученных травм женщина скончалась на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове мужчина жестоко убил сестру своей жены. Об этом сообщили в следственном отделе города.

По информации ведомства, 17 ноября мужчина распивал спиртные напитки. В один момент между ним и 57-летней женщиной завязалась ссора. В ходе конфликта мужчина взял нож и начал бить им сестру своей супруги. Он жестоко наносил удары в голову и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении азовчанина возбудили уголовное дело по статье «убийство». Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления,- сообщили в ведомстве.

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