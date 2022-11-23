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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:07

Дом на Социалистической в Ростове будет разрушен из-за аварийности

Летом 2022 года рабочие случайно снесли крышу строения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Восстановить поврежденную крышу должен был подрядчик, снесший крышу. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Восстановить поврежденную крышу должен был подрядчик, снесший крышу. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове будет снесен дом, на Социалистической, 104, крышу которого летом 2022 года задели рабочие во время проведения сносных работ. На сайте администрации донской столицы опубликовали соответствующую документацию.

Напомним, ранее власти обещали восстановить дом, крыша которого была снесена по неосторожности. Во время проведения сносных работ строения, на Серафимовича, 103, его стена рухнула на крышу соседнего дома. Тогда обошлось без человеческих жертв.

После осмотра дома сотрудниками администрации и газовиками было решено здание отремонтировать. Но уже к конце ноября был выпущен документ, в котором говорится об аварийном статусе дома на Социалистической.

- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома литер А, ББ1 по улице Социалистической, 104, аварийным и подлежащим сносу, - написано в документе.

Восстановить поврежденную крышу должен был подрядчик, производивший сносные работы на соседнем объекте.

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