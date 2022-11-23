В Ростове-на-Дону решили заново обследовать спорный дом на Социалистической

Дом на Социалистической пострадал во время сноса соседнего здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о возможном снятии аварийного статуса с одного из литеров дома на Социалистической, 104. Снос могут не проводить, если новое обследование подтвердит безопасность и целостность конструкции.

Новое решение относительно постройки глава администрации озвучил сегодня, 23 ноября, на совещании по расселению людей из ветхого жилья.

Дело в том, что здание, о котором идет речь, состоит из трех литеров, в одном из которых живет семья. Ростовчане уже сделали ремонт на своей половине, и теперь их квартира в нормативном состоянии. Алексей Логвиненко отметил, что постройку все равно нужно проверить, а вот соседние литеры вполне можно снести.

Напомним, дом на Социалистической пострадал во время сноса, который проводили на Серафимовича летом 2022 года. Тогда была повреждена крыша, ее собирались восстановить, но уже к концу ноября появился документ о ликвидации строения, как аварийного и потенциально опасного.

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