Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 10:12

В Ростовской области жители начали распродавать военные каски

В среднем стоимость военного атрибута начинается от 15 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
Также ростовчане стали активно продавать и бронежилеты.

Также ростовчане стали активно продавать и бронежилеты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области жители стали распродавать военные каски. На сайтах бесплатных объявлений жители региона стали все чаще публиковать объявления о продаже военных касок.

Стоимость касок - от 5 до 18 тысяч рублей. Так, в Пролетарском районе города на продажу выставлена каска с чехлом второго размера за 16 900. По словам владельца, вещь в хорошем состоянии.

Также ростовчане стали активно продавать и бронежилеты. Например, владелец из Кировского района выставил на продажу бронежилет стоимостью 14 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чистильщик мандаринов, продавец новогодних писем и вип-Дед Мороз: что необычного предлагают на ростовских досках объявлений

Пока одни откладывают зарплату на марафоны по магазинам, пиксельные продавцы не дремлют

(Подробности)