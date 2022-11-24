В Ростовской области жители начали распродавать военные каски

Также ростовчане стали активно продавать и бронежилеты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области жители стали распродавать военные каски. На сайтах бесплатных объявлений жители региона стали все чаще публиковать объявления о продаже военных касок.

Стоимость касок - от 5 до 18 тысяч рублей. Так, в Пролетарском районе города на продажу выставлена каска с чехлом второго размера за 16 900. По словам владельца, вещь в хорошем состоянии.

Также ростовчане стали активно продавать и бронежилеты. Например, владелец из Кировского района выставил на продажу бронежилет стоимостью 14 тысяч рублей.

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(Подробности)