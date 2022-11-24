В Ростовской области мужчина выпал из окна 19-этажного дома и выжил

Мужчину с травмами другие жильцы обнаружили вечером 23 ноября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Батайске мужчина выпал из окна 19-этажного дома. Происшествие случилось на улице Крупской ночью 23 ноября.
По словам очевидцев, около 23 часов жильцы заметили возле многоэтажки человека с травмами. Мужчина упал из окна одной из квартир дома — с какой именно высоты, не уточняется.
Люди сразу вызвали на место «скорую помощь». Прибывшие на место врачи доставили его в больницу.
В донском управлении ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
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