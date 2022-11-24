Жители Ростовской области смогут взять автокредит на кроссовер «Москвич»

Банк ВТБ готов запустить прием заявок на покупку нового автомобиля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В ближайшее время граждане смогут взять автокредит на кроссовер «Москвич». Банк ВТБ готов запустить прием заявок на покупку нового авто, как только он поступит в дилерские центры. По словам начальника управления «Автокредитования» Алексея Бочарникова, с июля замечается высокий рост на покупки автомобилей российского производства.

- Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, и готовы оперативно включить их в список марок для кредитования, начать принимать заявки от клиентов и выдавать первые кредиты.

На данный момент высокая популярность среди российских авто занимают машины «Лада». В выдачах автокредитов их доля составляет 43%. С начала 2022 года на их покупку больше восьми тысяч клиентов банка взяли кредиты почти на шесть миллиардов рублей. Всего было проведено больше 41 тысячи кредитных сделок на общую сумму 51 миллиард рублей.

Добавим, что залоговые кредиты на новые автомобили сегодня предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом – от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования предоставляется финансирование по ставке от 8,8% годовых.