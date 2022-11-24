При поддержке Сбера в Сочи построят новый гостиничный комплекс

Новый объект будет располагаться в Хостинском районе. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Сочи построят шестиэтажный гостиничный комплекс класса «Кимфорт». Ростовское отделение Сбербанка открыло строительной компании «СЗ Южный» кредитную линию в 1,2 миллиарда рублей на строительство апартаментов.

Новый объект будет располагаться в Хостинском районе. В нем будет находиться 42 квартиры, 43 парковочных места. Строительство планируют завершить летом 2024 года.

Реализация проекта будет проходить с применением эскроу-счетов. Для покупателей — это гарант безопасных и прозрачных сделок. По ним оформление покупки предполагает открытие специального счета в банке по факту каждого зарегистрированного договора долевого участия. Застройщик получит доступ к средствам только после сдачи объекта и оформления в нем первого права собственности.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением банка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

- Недвижимость в Сочи - хорошая инвестиция. Кроме проектного финансирования для застройщика, Сбер планирует реализацию ипотечных программ для покупателей в новых апартаментах. У застройщика уникальная концепция проекта. Купить можно будет уже готовые апартаменты с ремонтом и мебелью, чтобы приезжать на отдых с семьей или же сдавать квартиру в аренду отдыхающим, - отметил Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением банка.

Он также подчеркнул, что приобрести готовые апартаменты можно уже с мебелью и ремонтом, чтобы приезжать на отдых с семьей или же сдавать квартиру в аренду отдыхающим.

Строительная компания реализующая проект входит в ГК «Еврострой», которая является одним из ключевых застройщиков в Ростовской области. Сегодня банк финансирует строительство жилого комплекса «Мечта» в Батайске.

- Сотрудничество с банком дает возможность реализовывать новые проекты. Наша строительная компания развивает и расширяет географию своей деятельности, при этом ключевым моментом является забота о клиентах, доверяя их вложения надежному банку. В ближайшее время ГК «Еврострой» запланирована реализация новых масштабных проектов, - добавил бонефициар ГК «Еврострой» Алексей Томи.

Отметим, что по сообщению зампреда правления банка Анатолия Попова, к концу года планируется нарастить портфель кредитов девелоперам жилья до трех триллионов рублей.