В Ростовской области мужчине установили положенную группу инвалидности после вмешательства прокуратуры

Мужчина страдал тяжелым хроническим заболеванием и для установления инвалидности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области мужчине с хроническим заболеванием установили I группу инвалидности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что мужчина страдал тяжелым хроническим заболеванием и для установления инвалидности обратился в центральную районную больницу. Однако сотрудники медучреждения не назначали медико-социальной экспертизы и дополнительных обследований.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого организовано обследование заявителя на дому, подготовлены необходимые медицинские документы. Сейчас мужчина обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации.

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