В Ростовской области зафиксировали массовую гибель фазанов

В нескольких районах Ростовской области были зафиксированы случаи массовой гибели фазанов. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В нескольких районах Ростовской области были зафиксированы случаи массовой гибели фазанов. Также были найдены мертвыми несколько зайцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природы Ростовской области.

- Факты гибели объектов животного мира были зафиксированы на сельскохозяйственных полях Зерноградского, Целинского, Сальского и Песчанокопского районов, - говорится в сообщении. - Были отобраны пробы для определения причины гибели, ожидается получение заключения.

Сейчас специалисты регионального Минприроды проведут профилактические мероприятия в отношении юрлиц, на землях которых зафиксированы факты гибели птиц. А чтобы понять причины гибели животных и птиц, эксперты отобрали пробы. Возможно причиной происшествия могут быть мероприятия по потраве мышей-полевок.

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