В Ростове городские фонтаны законсервировали до мая

Работы по консервации ростовских фонтанов на зиму, начатые еще в октябре, завершены в полном объеме. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Работы по консервации ростовских фонтанов на зиму, начатые еще в октябре, завершены в полном объеме, рассказал в своем Телеграм-канале ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

По его словам, консервацией занималась специализированная организация, специалисты которой демонтировали форсунки и насосы. В то же время трубопроводы были продуты сжатым воздухом, чтобы в них не осталась вода. На трубах были установлены заглушки.

На фонтане «Театральный» смонтировали каркас из металла, а чашу закрыли профильными листами. Также было установлено ограждение по ее периметру. Такие работы позволят сооружениям «перезимовать» в комфортных условиях и сохранить их в работоспособном состоянии до прихода тепла. Запустить фонтаны намерены 1 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С приходом тепла в Ростове уже включают фонтаны

Первую ласточку читатели «Комсомолки» увидели в центре города (подробнее)