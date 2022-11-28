Экс-мэр Шахт откроет два ресторана в Москве

Рестораны могут открыться в следующем году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший мэр Шахт собирается провести ребрендинг своего московского ресторана и открыть еще два в столице. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на бизнесмена.

Экс-глава администрации, ныне предприниматель, переименует уже работающее в Москве заведение. Такое же название будут иметь и два новых ресторана. Их планируется открыть в следующем году. Ожидается, что ребрендинг увеличит выручку на 50%.

Напомним, что еще одно заведение предпринимателя находится в Ростове. Однако его изменения не затронут.

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