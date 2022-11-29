Минимущество Дона выиграло суд по аренде участка в старом аэропорту Ростова-на-Дону

Участки старого аэропорта Ростова потребовались в рамках комплексного развития территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области удовлетворили иск министерства имущества региона к одной из компаний, которая арендовала участок со взлетной полосой на территории старого аэропорта донской столицы. Информацию об этом опубликовали в картотеке Арбитражного суда.

Судя по указанным данным, власти оспаривали договор аренды ответчика осенью 2022 года. Известно, что в сентябре заявление было принято на рассмотрение, а сами споры завершились 28 ноября 2022 года.

- Исковые требования удовлетворить. Признать отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью. Расторгнуть договор аренды, - постановил суд.

Добавим, участок старого аэропорта Ростова оказался яблоком раздора из-за проекта комплексного развития территорий. Всего масштабное обновление должно затронуть примерно 367 га. На свободном пространстве собираются возвести около 1,5 млн кв. метров жилья, школы, детские сады, офисные здания. Этот проект должны выполнять до 2040 года.

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