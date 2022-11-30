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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 4:30

В Ростове-на-Дону загорелся частный дом

Возгоранию присвоили второй ранг сложности
Лейла МИРИШОВА
Из горящего дома удалось спасти троих человека. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Из горящего дома удалось спасти троих человека. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове спасатели тушат жилой одноэтажный дом. ЧП произошло на улице 27-я линия, 13/15. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, частный дом загорелся 30 ноября около 5:14 утра. Возгоранию объявлен второй ранг сложности из-за плотной застройки. Пламя охватило порядка 90 квадратов. Благодаря действиям спасателей огонь не перешел на другие дома.

Из горящего здания пожарные спасли троих человек. Полностью потушить дом удалось в 7:15. На месте ЧП работали 67 пожарных и 22 спецмашины.

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