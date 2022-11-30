Полиция задержала участников опасной гонки на кавказской свадьбе

Лихачам даже через время не удалось избежать наказания. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Дагестане полицейские задержали водителей из свадебного кортежа за опасную езду. Автомобилисты устроили смертельно опасную гонку. Подробностями с нашими читателями поделились в «КП — Ставрополь».

О нарушителях правоохранители узнали из Интернета: ролик стал вирусным в Сети.

На кадрах молодые люди из села Уллуая, проезжая в свадебном кортеже, грубо нарушали правила дорожного движения, подвергая опасности себя и окружающих - таранили другие машины на старый манер, когда всадники бились лошадьми.

Полицейским удалось установить личности участников — местные парни 24, 25 и 39 лет. Их доставили в отдел на допрос.

- На свадьбе за второе место похулиганили, машинами постукались, - приводит слова одного из гонщиков издание. - Я бы хотел сказать, чтобы молодежь не повторяла за мной, чтобы никто потом из-за меня не пострадал.

Несмотря на сожаления, в отношении 24-летнего лихача, который таранил на своей «девятке» три машины, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

С резким осуждением таких действий выступили местные власти, имам и сам отец одного из парней.