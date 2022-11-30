Сильный ветер выдул воду из Дона в Ростове

Ветер выдул воду в Дону. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Сильный ветер в Ростове привел к снижению уровня воды в Дону, некоторые его участки обмелели. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах — последствия ветрового нагона. Дон обмелел у берегов.

— Батюшка Дон обиделся и ушёл, — написал автор поста.

В комментариях ростовчане отметили, что такая ситуация — не редкость для донской столицы. Такая ситуация складывается каждый год.

Синоптики считают, что в ближайшие дни сильный ветер в Ростове сохранится. Его скорость может достигать 16 — 21 метров в секунду.