Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал под санкции Великобритании

Василий Голубев высказался о включении в санкционный список. Фото: правительство РО.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на сайте британского МИДа.
Всего 30 ноября список пополнили имена еще 22 граждан. В документе говорится, что Василий Голубев является главой донского региона. Уточняется также, что он был вовлечен в процесс частичной мобилизации.
Губернатор уже отреагировал на новость о включении в санкционный список.
— Англичане оценили вклад Ростовской области в успешность и правильность всего, что делает сейчас Россия. Этому можно только порадоваться, — прокомментировал он в официальном telegram-канале.
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