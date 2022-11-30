Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал под санкции Великобритании

Василий Голубев высказался о включении в санкционный список. Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на сайте британского МИДа.

Всего 30 ноября список пополнили имена еще 22 граждан. В документе говорится, что Василий Голубев является главой донского региона. Уточняется также, что он был вовлечен в процесс частичной мобилизации.

Губернатор уже отреагировал на новость о включении в санкционный список.

— Англичане оценили вклад Ростовской области в успешность и правильность всего, что делает сейчас Россия. Этому можно только порадоваться, — прокомментировал он в официальном telegram-канале.

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