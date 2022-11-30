Солнечную электростанцию мощностью 25 МВт собираются построить в Ростовской области

Альтернативная энергетика - это забота об экологии Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области собираются построить первую солнечную электростанцию мощностью почти 25 МВт. Об этом во время круглого стола в Заксобрании региона сообщил глава донского Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков.

Предполагается, что проектом в рамках зеленой энергетики займется одна из российских компаний. Кроме того, для выпуска комплектующих к установкам подобного типа переоборудуют завод в Азове.

При этом, наряду с новыми разработками донской регион сейчас остается лидером в России по установленной мощности ветрогенерации.

- Альтернативная энергетика - это, прежде всего, забота об экологии, и эта тема всегда остается актуальной. Ведущие отраслевые игроки уже инвестировали в Ростовскую область значительные ресурсы. Мы ожидаем, что уже в ближайшие несколько лет доля их присутствия на рынке увеличится до 13 %. Мы не можем полностью перейти на ветроэнергетику или солнечную энергию, есть свои объективные сложности, но потенциал для роста у нас достаточно большой, - отметил Игорь Бураков.

Напомним, первые ветропарки общей мощностью 350 МВт на Дону запустили в 2020 году, в 2021 году появились еще 3 таких объекта мощностью 260 МВт. Сейчас власти рассматривают возможность строительства новых объектов, в том числе в Морозовском и Белокалитвинском районах. Их мощность должна составлять 150 МВт и 300 МВт соответственно.

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