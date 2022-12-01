Власти Ростова-на-Дону откроют в Сочи детский образовательный центр

Для детей также организуют досуг с конкурсами, фестивалями и экскурсиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростову-на-Дону передадут детский санаторий «Смена», который находится в Лазаревском районе Сочи. После этого объект сделают образовательным центром. На его содержание уже выделили 72 млн рублей, эти деньги потратят в 2023 году, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Планы по развитию центра грандиозные. Ребятам обеспечат условия для развития талантов и способностей. Они также будут посещать дополнительные общеобразовательные программы в рамках интенсивных курсов, - написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

По плану, в профильных сменах, посвященных лидерам школьного самоуправления, юным экологам, спортсменам и юнармейцам, ежегодно должны учиться более 1,4 тысяч детей.

Кроме интеллектуальных занятий, для воспитанников организуют пятиразовое питание, а также досуг с конкурсами, фестивалями и экскурсиями. Организуют работу на основе опыта детского центра «Орленок».

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