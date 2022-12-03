Специалисты атомной станции успешно отработали навыки реагирования на нештатные ситуации

Фото: Ростовская АЭС

На Ростовской АЭС прошла очередная плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям. В масштабных учениях приняли участие около 1500 человек, включая группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования, занятые в ликвидации условной нештатной ситуации, а также персонал атомной станции, размещенный на время тренировки в укрытиях.

Условная авария была смоделирована на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения. В это же время на промплощадке атомной станции использовалась специализированная мобильная техника — передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки. Также к участию в тренировке привлекался личный состав и 6 единиц техники специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России».

Как отметил и.о. директора атомной станциим Андрей Горбунов, участники тренировки успешно справились с поставленными задачами. Отработка действий в смоделированных экстремальных режимах повышает уровень компетенций и навыков работников атомной станции, обеспечивая безопасность эксплуатации энергоблоков.