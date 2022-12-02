В частном доме в Ростове обнаружили тела мужчины и женщины

Погибли жильцы частного дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В частном доме в Ростове нашли тела мужчины и женщины. Происшествие случилось на улице Рижской, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» жители района.

Неладное почувствовали соседи, которые давно не видели жильцов дома и не могли с ними связаться. Люди вызвали экстренные службы. Когда в помещение наконец удалось попасть, пожилую женщину и мужчину среднего возраста обнаружили без признаков жизни.

По предварительным данным, люди скончались несколько дней назад. Известно также, что в доме была включена газовая плита. Однако точную причину смерти предстоит установить специалистам.