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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 14:22

В частном доме в Ростове обнаружили тела мужчины и женщины

Люди могли скончаться несколько дней назад, но обнаружили их только сейчас
Михаил СТРИЖЕВ
Погибли жильцы частного дома.

Погибли жильцы частного дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В частном доме в Ростове нашли тела мужчины и женщины. Происшествие случилось на улице Рижской, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» жители района.

Неладное почувствовали соседи, которые давно не видели жильцов дома и не могли с ними связаться. Люди вызвали экстренные службы. Когда в помещение наконец удалось попасть, пожилую женщину и мужчину среднего возраста обнаружили без признаков жизни.

По предварительным данным, люди скончались несколько дней назад. Известно также, что в доме была включена газовая плита. Однако точную причину смерти предстоит установить специалистам.