В Ростовской области сгорело кафе

С огнем боролись 24 спасателя
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области, в Таганроге, в субботу утром, 3 декабря, случился серьезный пожар, сообщает МЧС региона. По данным ведомства, около восьми часов утра на улице Бабушкина загорелось кафе.
На тот момент оно было закрыто, поэтому эвакуация не потребовалась.
- Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
С огнем боролись 24 спасателя, на месте работали шесть спецмашин. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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