В Ростовской области сгорело кафе

С огнем боролись 24 спасателя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Таганроге, в субботу утром, 3 декабря, случился серьезный пожар, сообщает МЧС региона. По данным ведомства, около восьми часов утра на улице Бабушкина загорелось кафе.

На тот момент оно было закрыто, поэтому эвакуация не потребовалась.

- Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

С огнем боролись 24 спасателя, на месте работали шесть спецмашин. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар вспыхнул около полка патрульно-постовой службы в Ростове

На место выехали пожарные. Очевидцы говорят, что из горящего дома спасли ребенка (подробнее)