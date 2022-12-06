В 2023 году в Новочеркасске отремонтируют Харьковское шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Стоимость ремонта Харьковского шоссе оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе Новочеркасске намерены отремонтировать Харьковское шоссе, что станет одним из этапов строительства объездной дороги, связывающей Первомайский и Промышленный районы города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Подрядчик выполнит фрезерование старого и укладку нового асфальта, заменит бордюры, а также установит дорожные знаки и нанесет разметку. Стоимость объекта оценивается в сумму около 100 миллионов рублей.

Всего в 2022 году город получил 64 миллиона рублей, в 2023 году планируется привлечь 200 миллионов рублей на ремонт улиц. С участием дорожного фонда Новочеркасска сумма средств на дорожные работы составит более 400 миллионов рублей.

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Длина объекта должна составить около 18 км, а ширина – 3,75 метра (подробнее)