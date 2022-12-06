В Ростовской области прокуратура организовала проверку из-за гибели двух детей

Дети погибли во время пожара, оставшись одни дома. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Прокуратура организовала проверку в связи гибелью в Багаевском районе Ростовской области 6 декабря во время пожара в частном доме двоих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место незамедлительно выехал прокурор Багаевского района Александр Воропаев. Прокуратурой была организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Взят на контроль ход расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

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