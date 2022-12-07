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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:28

В Ростове строительство восьмиэтажного корпуса ЦГБ стартует в 2023 году

Проектирование нового объекта практически подходит к концу
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Проектирование нового корпуса ЦГБ практически завершено, документация находится на госэкспертизе.

Проектирование нового корпуса ЦГБ практически завершено, документация находится на госэкспертизе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство нового восьмиэтажного хирургического комплекса Центральной городской больницы намерены начать в 2023 году, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По его словам, проектирование нового корпуса практически завершено, документация находится на госэкспертизе. Одобрение проекта намечено на конец декабря. Приступить к строительству нового хирургического комплекса планируется в следующем году.

Ростовский градоначальник отметил, что подготовка к строительству нового корпуса ЦГБ в 2019 году зашла в тупик: что-то проектировали, а потом были какие-то концессии... Целый год ушел на решение земельных вопросов. Участок был освобожден от объектов культурного наследия, были сняты соответствующие границы, ряд учреждений ЦГБ переведен из областного в муниципальное подчинение.

Отметим, ранее стоимость строительства и оснащение корпуса оценивалась в сумму 14,5 миллиарда рублей.

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