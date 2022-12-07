Ростовчан и гостей города приглашают на «Рождественские встречи» с ансамблем песни и пляски Донских казаков

Фото: пресс-служба ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

7 и 8 января на сцене ДК «Ростсельмаш», состоится традиционный праздничный концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова «Рождественские встречи».

В программе рождественские колядки, рождественские пляски, шуточные картинки и обрядовые песни с многолетней историей. С ее помощью Ансамбль Донских казаков поздравит с Рождеством гостей и жителей донской столицы.

Фото: пресс-служба ГАУК РО «Ансамбль Донских казаков им. А. Квасова»

Новогодние праздники на Дону имеют свои традиции и связано это с большим разнообразием красивых и интересных обычаев, обрядов, примет, зимних игр и развлечений. Казаки всегда праздновали Святки красочно и весело, начиная с Рождества Христова и почти две надели до Крещения.

К Рождественским праздникам, казаки всегда готовились тщательно и заблаговременно. Мыли дом, белили стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. Обязательным украшением в доме была ёлка, чья вечная зелень символизировала обновляющуюся жизнь. К Святкам станичники шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски и при этом не забывали веселиться от души.

Праздничный концерт ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова «Рождественские встречи» пройдет 7 и 8 января в ДК «Ростсельмаш». Начало концерта в 18:00.

Билеты на сайте rostovadk.ru